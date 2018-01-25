наверх
25.01.201818:22
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Культура

    Каникулы в Мексике. Сексапильная Седокова побаловала откровенными фото

    (обновлено: )45605
    Украинская поп-певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram откровенное фото, на котором она нежится на мексиканском пляже.
    Анна Седокова
    Анна Седокова, instagram

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Известная украинская певица, экс-участница группа "ВИА Гра" Анна Седокова, которая последние годы живет в США, опубликовала откровенные фото на пляже.

    Седокова проводит каникулы в Мексике, наслаждается горячим песком, теплым океаном и экзотическими фруктами.

    Не забывая при этом постить откровенные фото в своем Instagram.

    Анна Седокова, instagram
    Анна Седокова

    Ранее сообщалось, что Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram откровенное видео. На кадрах певица в черном купальнике проводит "мастер-класс" по уходу за кожей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Украинский завтрак" в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ