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    Шэрон Стоун сделала откровенное признание о своем здоровье

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    По словам Шэрон Стоун, в момент кровоизлияния в мозг, которое произошло в далеком 201 году, она пережила очень необычные ощущения. После инсульта актриса надолго исчезла с экранов.
    Шэрон Стоун. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун в преддверии выхода сериала "Mosaic" Стивена Содерберга, в котором она исполнила одну из главных ролей, в интервью телеканалу CBS призналась, что ее долгое отсутствие на экране было связано с инсультом, который она пережила в 2001 году.

    Долорес О'Риордан
    Фото из открытых источников
    Биография солистки The Cranberries. Справка

    "(Выжить) был шанс примерно 5%. Но (после выздоровления) это повлияло на мою речь, походку. Вся моя жизнь полетела коту под хвост… никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной… Это (Голливуд) — не место, где царит всепрощение", — рассказала она в интервью.

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    По словам Стоун, в момент кровоизлияния в мозг она пережила очень необычные ощущения. "Я увидела гигантскую световую вспышку, которая засасывала меня. Я как будто покинула своё тело и вдруг стала видеть покойных друзей и людей, которые при жизни очень хорошо относились ко мне. Я оказалась где-то между мирами. Внезапно "бум!", и я вернулась в свое тело", — сказала она.

    Сейчас Стоун удалось вернуться к нормальной жизни. Она воспитывает двоих приёмных сыновей и по замечанию журналиста "в свои шестьдесят выглядит не старше сорока".

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    Накануне, 15 января, стало известно, что солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет.

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