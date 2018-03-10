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    Шэрон Стоун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Шэрон Стоун
    Звезда "Основного инстинкта" отмечает юбилей
    08:16 10.03.2018
    633
    Стоун добилась наибольшей известности по роли в фильме "Основной инстинкт". После она сыграла жертву маньяка в "Щепке", и роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме "На перепутье".
    Шэрон Стоун. Архивное фото
    Шэрон Стоун сделала откровенное признание о своем здоровье
    01:11 16.01.2018
    494
    По словам Шэрон Стоун, в момент кровоизлияния в мозг, которое произошло в далеком 2001 году, она пережила очень необычные ощущения. После инсульта актриса надолго исчезла с экранов.
    Шэрон Стоун
    Роскошная Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии 
    17:48 26.08.2017
    1459
    59-летняя американская актриса, одна из самых красивых и сексапильных женщин планеты Шэрон Стоян снялась в откровенной черно-белой фотосессии для итальянского глянца GQ.
    Шэрон Стоун. Архивное фото
    "Основной инстинкт" за кадром. Пробы Шэрон Стоун 
    05:54 11.08.2017
    925
    ​В ролике, размещенном в микроблоге Twitter Шэрон Стоун, тогда еще практически неизвестная актриса предстает в образе своей героини - писательницы Кэтрин Трамелл.
    Шерон Стоун снялась в образе биксы в гангстерском клипе репера. Видео
    Шэрон Стоун снялась в образе "биксы" в гангстерском клипе рэпера 
    16:32 06.05.2016
    466
    Голливудская актриса Шэрон Стоун снялась в видео с Джеймсом Корденом. Звезда предстала в образе распутницы в золотых цепях и позолоченных накладках для зубов.
    Актриса Шэрон Стоун, архивное фото
    Шэрон Стоун получила Премию саммита мира
    16:48 23.10.2013
    19
    Американская актриса Шэрон Стоун в среду в Варшаве получила из рук нобелевского лауреата мира Далай Ламы XIV Премию саммита мира, которая ежегодно вручается выдающимся меценатам и филантропам.
    Актриса Шэрон Стоун, архивное фото
    Шерон Стоун удостоилась награды лауреатов Нобелевской премии мира
    20:31 17.10.2013
    3
    Награда мира была учреждена в 1999 году по инициативе Михаила Горбачева. Она вручается на ежегодной встрече лауреатов Нобелевской премии мира. Церемония в этом году пройдет в варшавском Большом театре.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Шэрон Стоун
    Звезда "Основного инстинкта" отмечает юбилей
    08:16 10.03.2018
    633
    Стоун добилась наибольшей известности по роли в фильме "Основной инстинкт". После она сыграла жертву маньяка в "Щепке", и роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме "На перепутье".
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