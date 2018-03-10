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    Звезда "Основного инстинкта" отмечает юбилей

    (обновлено: )64510
    Стоун добилась наибольшей известности по роли в фильме "Основной инстинкт". После она сыграла жертву маньяка в "Щепке", и роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме "На перепутье".
    Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone/

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 10 марта, знаменитой звезде "Основного инстинкта", голливудской актрисе Шэрон Стоун исполняется 60 лет.

    Шэрон Стоун
    gqitalia
    Роскошная Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии

    Шэрон родилась и выросла в Мидвилле, штат Пенсильвания. Там же в юности она приняла участие в одном из конкурсов красоты, где получила контракт с модельным агентством Форда, после чего отправилась покорять Париж и Милан.

    Покончив с карьерой модели, Стоун переехала в Нью-Йорк и вскоре дебютировала с незначительной роли в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звёздной пыли". Тогда же она играла роли второго плана в фильмах "Непримиримые противоречия", "Копи царя Соломона". 

    Стоун добилась наибольшей известности по роли в фильме "Основной инстинкт". После она сыграла жертву маньяка в "Щепке", и роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме "На перепутье". За роль в фильме "Казино" Мартина Скорсезе она получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". 

    instagram.com/sharonstone
    Шэрон Стоун

    В 1984—1987 года Стоун была замужем за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом. В 1998—2004 годах — за вице-президентом и редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. У бывших супругов есть приёмный сын — Роэн Джозеф Бронштейн. После развода Стоун усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна и Куинна Келли Стоуна. До того как в 2000 году впервые стать матерью, Стоун перенесла несколько выкидышей.

    Стоун страдает астмой и диабетом. 29 сентября 2001 года она перенесла внутримозговое кровоизлияние.

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