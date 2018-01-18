Молодая дочь Джонни Деппа взволновала сеть откровенным снимком

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской кинозвезды Ванессы Паради, модель и актриса Лили-Роуз Депп ошеломила своих фанов участием в пикантном эксперименте своего приятеля фотографа.

На личной странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала откровенный снимок, на котором запечатлена топлес.

За жизнью юной знаменитости в соцсети следят более 3 миллионов пользователей.

Несколько дней назад соблазнительная любительница танцев на шесте показала свои лучшие фото.