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    Культура

    Молодая дочь Джонни Деппа взволновала сеть откровенным снимком

    (обновлено: )130105
    На личной странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала откровенный снимок, на котором запечатлена топлес и с сигаретой. У девушки более 3 млн подписчиков.
    Лили-Роуз Депп
    @lilyrose_depp

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской кинозвезды Ванессы Паради, модель и актриса Лили-Роуз Депп ошеломила своих фанов участием в пикантном эксперименте своего приятеля фотографа.

    @lilyrose_depp
    Лили-Роуз Депп

    На личной странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала откровенный снимок, на котором запечатлена топлес.

    За жизнью юной знаменитости в соцсети следят более 3 миллионов пользователей.

    Несколько дней назад соблазнительная любительница танцев на шесте показала свои лучшие фото.

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