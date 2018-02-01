Детская мечта. Мать-одиночка потратила состояние, чтобы стать как Барби

45-летняя Рейчел Эванс потратила около 20 тыс фунтов стерлингов (около 810 тысяч грн. – Ред.) на пластические операции. По словам женщины, любовь к кукле Барби началась со школы.

Женщина призналась, что из-за ботокса все основные мышцы на ее лице заморожены.

"Я очень хочу, чтобы мое лицо выглядело как у куклы. Ни единой морщинки и невинный взгляд. Если ты чувствуешь себя Барби и веришь в это — ты и есть Барби!", – призналась Эванс и добавила, что больше всего мечтает встретить своего Кена.

Ранее сообщалось, что бразильца Родриго Алвеса называют в мире "Реальный Кен". Для того, чтобы получить желанную внешность, он перенес более 50 пластических операций за последние 17 лет.