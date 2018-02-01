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    Фотоленты

    Детская мечта. Мать-одиночка потратила состояние, чтобы стать как Барби

    (обновлено: )58204
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барбии
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барбии
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барбии
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барбии
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барбии
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барбии
    instagram.com/rachel_evans_bikini
    45-летняя мать-одиночка потратила состояние, чтобы превратиться в Барби
    instagram.com/rachel_evans_bikini

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    45-летняя Рейчел Эванс потратила около 20 тыс фунтов стерлингов (около 810 тысяч грн. – Ред.) на пластические операции. По словам женщины, любовь к кукле Барби началась со школы.

    Барби и Кен в советских интерьерах
    instagram.com/lara_art_dolls
    Назад в СССР. Барби и Кен поселились в советской квартире

    Женщина призналась, что из-за ботокса все основные мышцы на ее лице заморожены.

    "Я очень хочу, чтобы мое лицо выглядело как у куклы. Ни единой морщинки и невинный взгляд. Если ты чувствуешь себя Барби и веришь в это — ты и есть Барби!", – призналась Эванс и добавила, что больше всего мечтает встретить своего Кена.

    Ранее сообщалось, что бразильца Родриго Алвеса называют в мире "Реальный Кен". Для того, чтобы получить желанную внешность, он перенес более 50 пластических операций за последние 17 лет.

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