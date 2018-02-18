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    В мире

    В Иране разбился самолет: на борту было до 100 человек - СМИ

    (обновлено: )53403
    По данным СМИ, несколько очевидцев видели, как воздушное судно пыталось совершить экстренную посадку в районе ферм. Ряд свидетелей происшествия заявили, что несколько человек могли выжить.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.

    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    REUTERS Maxim Shemetov
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    По разным данным, на борту находились от 60 до 100 человек, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

    Несколько человек могли выжить, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, несколько очевидцев видели, как воздушное судно пыталось совершить экстренную посадку в районе ферм. Ряд свидетелей происшествия заявили, что несколько человек могли выжить.

    Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

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