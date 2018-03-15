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    Спорт

    Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

    (обновлено: )12810
    Жеребьевка четвертьфинальной стадии турнира пройдет в пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне. Первые встречи состоятся 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Стали известны все участники четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов-2017/18.

    Матч Рома - Шахтер. Видео
    Канал на Youtube FootballMinds
    "Рома" vs "Шахтер". "Фатальный" гол и лучшие моменты матча

    Последнюю путевку во второй раунд плей-офф турнира завоевала испанская "Барселона", которая по сумме двух матчей победила английский "Челси" — 4-1.

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    Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли испанские "Реал" и "Севилья", немецкая "Бавария", итальянские "Ювентус" и "Рома", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

    Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне. Первые встречи состоятся 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля.

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    Действующим обладателем титула является "Реал". Финал турнира будет сыгран в Киеве 26 мая.

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