Украинцы выступят в трех видах спорта в борьбе за награды Олимпиады

facebook.com/olympicua

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В двенадцатый день Олимпиады украинские спортсмены примут участие в трех видах программы, всего будет разыграно шесть комплектов наград.

В среду, 21 февраля, будут определены лучшие горнолыжном спорте, фристайле, лыжном спорте, бобслее и конькобежном спорте.

Украинки Марина Анцибор и Татьяна Антипенко примут участие в женском командном спринте, Андрей Орлик и Алексей Красовский — в мужском спринте.

Украинская фигуристка Анна Хныченкова выступит с короткой программой.

Кроме того, пройдут квалификационные соревнования в сноубординге (мужчины, биг-эйр), керлинге (мужчины, женщины), фигурном катании (женщины, короткая программа). В мужском хоккейном турнире состоятся четвертьфиналы: Чехия — США, ОАР — Норвегия, Канада — Финляндия, Швеция — Германия.

Напомним, что в составе сборной Украине пока что единственную медаль завоевал Александр Абраменко, победивший в лыжной акробатике.