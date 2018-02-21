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    Украинцы выступят в трех видах спорта в борьбе за награды Олимпиады

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    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (74)

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    В среду, 21 февраля, будут определены лучшие горнолыжном спорте, фристайле, лыжном спорте, бобслее и конькобежном спорте. Украинцы примут участие в лыжном спринте и короткой программе для фигуристов.
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В двенадцатый день Олимпиады украинские спортсмены примут участие в трех видах программы, всего будет разыграно шесть комплектов наград.

    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"

    В среду, 21 февраля, будут определены лучшие горнолыжном спорте, фристайле, лыжном спорте, бобслее и конькобежном спорте.

    Украинки Марина Анцибор и Татьяна Антипенко примут участие в женском командном спринте, Андрей Орлик и Алексей Красовский — в мужском спринте.

    Украинская фигуристка Анна Хныченкова выступит с короткой программой.

    Кроме того, пройдут квалификационные соревнования в сноубординге (мужчины, биг-эйр), керлинге (мужчины, женщины), фигурном катании (женщины, короткая программа). В мужском хоккейном турнире состоятся четвертьфиналы: Чехия — США, ОАР — Норвегия, Канада — Финляндия, Швеция — Германия.

    Напомним, что в составе сборной Украине пока что единственную медаль завоевал Александр Абраменко, победивший в лыжной акробатике.

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