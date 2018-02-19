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    Зрители Олимпиады смогли увидеть грудь французской фигуристки во время танца

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (69)

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    Молодая фигуристка во время танца с партнером попала в пикантную ситуацию. У девушки расстегнулось платье, из-за чего зрители смогли увидеть грудь спортсменки.
    Французская фигуристка Габриэлла Пападакис оголила грудь во время выступления на Олимпиаде
    ARIS MESSINIS / AFP

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Французская фигуристка Габриэла Пападакис попала в пикантную ситуацию на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. По ходу короткого танца, который 22-летняя спортсменка исполняла вместе со своим партнером Гийомом Сизероном, девушка испытывала серьезные проблемы со своим костюмом.

    По ее словам, проблема с расстегнувшимся платьем на таких соревнованиях – это "кошмар", и ей оставалось только "молиться", чтобы оно с нее не спало.

    REUTERS ARIS MESSINIS / AFP
    Французская фигуристка Габриэлла Пападакис оголила грудь во время выступления на Олимпиаде

    Пападакис и Сизерон с оценкой 81,93 идут вторыми на Олимпиаде после короткого танца, уступая 1,74 балла канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру. В начале проката у Пападакис расстегнулось платье, из-за чего зрители смогли увидеть грудь спортсменки.

    ​"Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде – это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора", — сказала Пападакис на пресс-конференции.

    "Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось", – добавила фигуристка.

    Также пикантный момент можно посмотреть на кадре, размещенном в сети.

    Ранее фигуристка из Южной Кореи едва не потеряла платье, выступая на Олимпиаде.

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