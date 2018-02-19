Зрители Олимпиады смогли увидеть грудь французской фигуристки во время танца

ARIS MESSINIS / AFP

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Французская фигуристка Габриэла Пападакис попала в пикантную ситуацию на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. По ходу короткого танца, который 22-летняя спортсменка исполняла вместе со своим партнером Гийомом Сизероном, девушка испытывала серьезные проблемы со своим костюмом.

По ее словам, проблема с расстегнувшимся платьем на таких соревнованиях – это "кошмар", и ей оставалось только "молиться", чтобы оно с нее не спало.

REUTERS ARIS MESSINIS / AFP Французская фигуристка Габриэлла Пападакис оголила грудь во время выступления на Олимпиаде

Пападакис и Сизерон с оценкой 81,93 идут вторыми на Олимпиаде после короткого танца, уступая 1,74 балла канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру. В начале проката у Пападакис расстегнулось платье, из-за чего зрители смогли увидеть грудь спортсменки.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu — CBC Olympics (@CBCOlympics) 19 февраля 2018 г.

​"Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде – это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора", — сказала Пападакис на пресс-конференции.

"Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось", – добавила фигуристка.

Также пикантный момент можно посмотреть на кадре, размещенном в сети.

Ранее фигуристка из Южной Кореи едва не потеряла платье, выступая на Олимпиаде.