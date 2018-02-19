Украина занимает 18 место после десятого дня Олимпиады

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. По итогам десятого медального дня на Олимпийских играх в Пхенчхане, в ходе которого было разыграно три комплекта наград, Украина занимает 18 позицию.

В копилке сборной Украины по прежнему одно "золото", которое днем ранее завоевал в лыжной акробатике фристайлист Александр Абраменко.

В общекомандном зачете лидирует Норвегия — 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград. Вслед за норвежцами идут немцы (10, 6, 4), канадцы (6, 5, 6), голландцы (6, 5, 2) и американцы (5, 3, 2).

Украина (1, 0, 0) занимает 18-ю позицию, опережая, в частности, Китай (0, 5, 2), команду "Олимпийских атлетов из России" (0, 3, 8), Австралию (0, 2, 1), Словению (0, 1, 0), Финляндию (0, 0, 3), Испанию (0, 0, 2), Казахстан, Латвию и Лихтенштейн (по 0, 0, 1), сообщает Укринформ.

Всего медали в Пхенчхане уже завоевали представители 27-ти стран из 92-х команд-участниц.

Технические результаты ХХIII зимних Олимпийских игр за 19 февраля:

Прыжки на лыжах с трамплина. К-125. Команды. 1. Норвегия — 1098,5 балла. 2. Германия — 1075,7. 3. Польша — 1072,4.

Бобслей. Мужчины. Двойки. 1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) и Джастин Крипс / Александр Копач (Канада) — по 3 минуты 16,86 секунды. 3. Оскарс Мелбардис / Янис Стренга (Латвия) — 3.16,91.

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 метров. 1. Хавард Лорентсен (Норвегия) — 34,41 секунды (олимпийский рекорд). 2. Мин Кю Ча (Республика Корея) — 34,42. 3. Гао Тиню (Китай) — 34,65.

Олимпиада-2018 в Пхенчхане завершится 25 февраля.

В воскресенье, 18 февраля, Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла.

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