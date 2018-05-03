В Житомирской области поля незаконно засыпали мусором из Львова

Фото zhitomir.life

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Житомирской области между населенными пунктами Нараева и Веревка обнаружена огромная незаконная мусорная свалка.

Неподалеку от трассы Васьковичи — Шепетовка местные жители после первомайских праздников нашли горы мусора, вываленного неизвестными прямо у кромки поля.

Сообщается, что, скорее всего, мусор незаконно привезен из Львова.

Фото zhitomir.life Львовский мусор, незаконно выброшенный в Житомирской области

"О том, что хлам скорее всего привезенный из Львова подтверждают адреса на упаковках, документах и квитанциях, найденных среди мусора", — говорится в сообщении издания "Житомир Life".

