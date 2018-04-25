Не лагерь ромов, а мусор. Полиция Киева уточнила, что сожгли на Лысой горе

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

На днях СМИ сообщали, что члены националистической организации "С14" разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть "постояльцев" сразу ушла, другая — покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

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"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли", — сказал Крищенко в интервью "112.ua".

Он отметил, что полиция не получала ни одной жалобы ромов на побои или насилие против них.

"У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", — отметил глава столичной полиции.

Крищенко заверил, что правоохранители не допустят, чтобы кто-то разгонял временные поселения ромов, если их жители не нарушают законы.

В полиции Киева ранее заявили, что ведомство не расследует случай сожжения лагеря ромов на Лысой горе.