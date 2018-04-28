"Мусорный фейерверк" в Киеве. В мусоровозе взорвались и загорелись отходы

КИЕВ, 28 апр — РИ Новости Украина. В пятницу, 27 апреля, в Печерском районе в отсеке мусоровоза взорвались и загорелись отходы. Возгорание пришлось тушить с помощью пены, сообщает "Информатор".

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Происшествие произошло около 20.00 во дворе на улице Лейпцигская, 12 в центре столицы.

Информатор В центре Киева взорвался и загорелся мусор

По словам работника мусоровоза, машина подъехала к бакам, чтобы забрать отходы. Когда система подняла контейнер и начала высыпать мусор в машину, он начал взрываться. Позже выяснилось, что в баке находились "взрывоопасные предметы".

Информатор В центре Киева взорвался и загорелся мусор

Вскоре отходы загорелись, в связи с чем их стали быстро выбрасывать из машины. Благодаря оперативным действиям мусоровоз загореться не успел. На место ЧП прибыли пожарные, которые, несмотря на то, что мусор вновь начал взрываться и гореть, сумели ликвидировать возгорание.

Информатор В центре Киева взорвался и загорелся мусор

Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мусоровоз раздавил пешехода.