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    Киев

    "Мусорный фейерверк" в Киеве. В мусоровозе взорвались и загорелись отходы

    (обновлено: )47
    Происшествие произошло накануне вечером во дворе на улице Лейпцигская, 12 в центре столицы. По предварительным данным, в мусорном баке находились "взрывоопасные предметы".
    В центре Киева взорвался и загорелся мусор
    Информатор

    КИЕВ, 28 апр — РИ Новости Украина. В пятницу, 27 апреля, в Печерском районе в отсеке мусоровоза взорвались и загорелись отходы. Возгорание пришлось тушить с помощью пены, сообщает "Информатор".

    Смотрите также: Подрыв авто на Позняках в Киеве. Кадры с места кровавого ЧП

    Происшествие произошло около 20.00 во дворе на улице Лейпцигская, 12 в центре столицы.

    Информатор
    В центре Киева взорвался и загорелся мусор

    По словам работника мусоровоза, машина подъехала к бакам, чтобы забрать отходы. Когда система подняла контейнер и начала высыпать мусор в машину, он начал взрываться. Позже выяснилось, что в баке находились "взрывоопасные предметы".

    Информатор
    В центре Киева взорвался и загорелся мусор

    Вскоре отходы загорелись, в связи с чем их стали быстро выбрасывать из машины. Благодаря оперативным действиям мусоровоз загореться не успел. На место ЧП прибыли пожарные, которые, несмотря на то, что мусор вновь начал взрываться и гореть, сумели ликвидировать возгорание.

    Информатор
    В центре Киева взорвался и загорелся мусор

    Причины происшествия выясняются. 

    Ранее сообщалось, что в Запорожье мусоровоз раздавил пешехода

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