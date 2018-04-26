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    Общество

    Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета

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    Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики? (34)

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    Решение Печерского суда Киева требует удовлетворить заявление Екатерины Амосовой "о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула".
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Суд восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Соответствующее решение Печерского районного суда г. Киева опубликовала пресс-служба крупнейшего в Украине медицинского вуза.

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    Решение суда от 23 апреля требует удовлетворить заявление Амосовой "о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула".

    Акция студентов под Радой в поддержку Амосовой
    ukrinform.ru
    Бунт студентов под Радой: верните Амосову!

    Также суд постановил запретить Министерству охраны здоровья объявлять конкурс на замещение должности ректора вуза.

    "Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия уголовного производства", — говорится в документе с подписью судьи Виталия Писанца.

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    Напомним, 20 февраля МОЗ отстранил от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки. Официальная причина срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

    Амосова назвала решение МОЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением. Вскоре в поддержку ректора студенты объявили бессрочную забастовку, которая через 2 дня после начала прекратилась.

    Амосова обжаловала свое отстранение в суде, и 1 марта Окружной административный суд Киева возобновил ее в должности до начала рассмотрения ее иска в Минздрав по существу. Однако уже 6 марта другим приказом министерство снова отстранило Амосову.

    30 марта МОЗ уволил Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

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