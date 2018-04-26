Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Суд восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Соответствующее решение Печерского районного суда г. Киева опубликовала пресс-служба крупнейшего в Украине медицинского вуза.

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Решение суда от 23 апреля требует удовлетворить заявление Амосовой "о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула".

Также суд постановил запретить Министерству охраны здоровья объявлять конкурс на замещение должности ректора вуза.

"Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия уголовного производства", — говорится в документе с подписью судьи Виталия Писанца.

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Напомним, 20 февраля МОЗ отстранил от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки. Официальная причина срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Амосова назвала решение МОЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением. Вскоре в поддержку ректора студенты объявили бессрочную забастовку, которая через 2 дня после начала прекратилась.

Амосова обжаловала свое отстранение в суде, и 1 марта Окружной административный суд Киева возобновил ее в должности до начала рассмотрения ее иска в Минздрав по существу. Однако уже 6 марта другим приказом министерство снова отстранило Амосову.

30 марта МОЗ уволил Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.