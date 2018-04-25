Первый класс - не для всех. Скандальная жеребьевка от Минобразования

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В школу — по прописке

В этом году родители первоклассников станут первопроходцами образовательной реформы. В Украине решили вернутся к старой советской схеме и брать детей в школы по прописке. Отныне ребенок гарантированно может пойти лишь в ту школу, которая "привязана" к месту его жительства. Если родители хотят отправить ребенка в другую школу, теоретически это возможно, но зачисление ребенка никто не гарантирует, ведь претендовать он может только на свободное место.

Распределение свободных мест между потенциальными первоклассниками, которых хотят устроить в школу не по месту жительства, будет по принципу жеребьевки!

По задумке властей, территориальный принцип снизит коррупцию и уравняет детей в правах. Но далеко не все украинцы с этим согласны.

С одной стороны, детей больше не будут мучить комиссиями при поступлении в школу. С другой – новации уже называют "крепостничеством" по прописке.

Что изменится

В понедельник, 23 апреля, Минобразования утвердило и обнародовало скандальный приказ о приеме детей в школы, которым вводится понятие жеребьевки и территориального принципа.

Теперь набор в школу будет делиться на две волны. В первую очередь принимают всех, кто проживает на территории обслуживания школы. После зачисления, если остаются свободные места, зачисляют тех детей, которые претендуют на эти места.

Прием начинается с 23.04 и заканчивается 26.05 — это первая волна. С 1.06 по 15.06 — вторая волна.

Все конкурсы и тестирование отменили. Теперь только с 5 класса или со старшей школы, когда у ребенка уже сформировались склонности и предпочтения.

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Распределение свободных мест между потенциальными первоклассниками будет по принципу жеребьевки.

Порядок жеребьевки не распространяется на специализированные учебные заведения, художественного, военного, спортивного профиля, научно- и социально-реабилитационные центры и учреждения профессионально-технического образования.

С 23 апреля по 31 мая 2018 включительно родители должны будут подать документы детей в школы. Это смогут сделать те родители, которые смогут подтвердить факт регистрации ребенка или родителя по данному адресу (прописка, временная регистрация, нотариально заверенный договор аренды жилья, а также документы, подтверждающие право собственности).

Также в приоритете – подача заявлений от родителей, чьи старшие дети уже учатся в этой школе, а также родителей, работающих в данной школе и желающих, чтобы в ней учился их ребенок.

Волна недовольства

Впрочем, новые правила Минобразования вызвали и волну недовольства среди украинцев.

Некоторые родители с возмущением отмечают: новые правила поступления в школу ограничивают людей по месту жительства и превращают право на доступное образование в обязанность учиться только по месту регистрации их родителей.

Некоторые пользователи сети с возмущением задаются вопросом:

"А как же конституционное право на образование?" — спрашивает пользователь Игорь Дверник.

"Школы лучше дополнительные стройте, а не в лотерею играть предлагаете родителям!" — пишет Nila Bordak.

Facebook Недовольство по поводу реформы начального образования

Кроме того, непонятно, как быть людям без прописки.

На вопрос, что делать приезжим, в столичном департаменте образования и науки отвечают традиционно: "необходимо заключить официальный договор об аренде жилья или зарегистрироваться у родственников".

В то же время руководитель сектора политики и реинжиниринга Офиса реформы админуслуг Людмила Рабчинская отмечает, что по неофициальным данным сегодня около 10 млн человек, которые проживают не по месту регистрации. И эти люди делятся на разные группы и категории. Одни вообще не имеют никакой регистрации. У них в паспорте нет никакой отметки, где они зарегистрированы. А другие просто не могут воспользоваться услугой регистрации, доказать органу регистрации, что они проживают в этом городе.

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"У них есть какие-то подтверждения, но они недостаточны для лица, принимающего решение о регистрации", — заявила она в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Понятно, что никакого официального договора приезжая семья с первоклашками не получит. И дальше ситуация станет развиваться по такому сценарию: нечистый на руку директор школы начнет рассказывать, дескать, место есть, но на него претендуют десять человек. Чтобы его получить, надо заплатить. И такую историю услышат все "непрописанные"", — предполагает "КП в Украине".

Уже сейчас в сети можно наткнуться на предложение зарегистрировать ребенка за деньги временно возле нужной школы. Делят микрорайоны вокруг школ районные управления образования и часто делают это довольно сомнительно.

По материалам из открытых источников интернет