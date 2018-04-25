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    Первый класс - не для всех. Скандальная жеребьевка от Минобразования

    Тема:

    Украина 2018: новые испытания (125)

    (обновлено: )91024
    В этом году школьная вступительная кампания обещает быть горячей. Минобразования опубликовало скандальный приказ о новом приеме детей в школы - по прописке. По задумке властей, это снизит коррупцию и уравняет детей в правах. Но далеко не все украинцы с этим согласны.
    Первоклашки в Украине. Архивное фото
    dn.depo.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В школу — по прописке 

    В этом году родители первоклассников станут первопроходцами образовательной реформы. В Украине решили вернутся к старой советской схеме и брать детей в школы по прописке. Отныне ребенок гарантированно может пойти лишь в ту школу, которая "привязана" к месту его жительства. Если родители хотят отправить ребенка в другую школу, теоретически это возможно, но зачисление ребенка никто не гарантирует, ведь претендовать он может только на свободное место. 

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    Распределение свободных мест между потенциальными первоклассниками, которых хотят устроить в школу не по месту жительства, будет по принципу жеребьевки

    По задумке властей, территориальный принцип снизит коррупцию и уравняет детей в правах. Но далеко не все украинцы с этим согласны.

    С одной стороны, детей больше не будут мучить комиссиями при поступлении в школу. С другой – новации уже называют "крепостничеством" по прописке. 

    Что изменится 

    В понедельник, 23 апреля, Минобразования утвердило и обнародовало скандальный приказ о приеме детей в школы, которым вводится понятие жеребьевки и территориального принципа. 

    Теперь набор в школу будет делиться на две волны. В первую очередь принимают всех, кто проживает на территории обслуживания школы. После зачисления, если остаются свободные места, зачисляют тех детей, которые претендуют на эти места.  

    Прием начинается с 23.04 и заканчивается 26.05 — это первая волна. С 1.06 по 15.06 — вторая волна. 

    Все конкурсы и тестирование отменили. Теперь только с 5 класса или со старшей школы, когда у ребенка уже сформировались склонности и предпочтения.

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    Распределение свободных мест между потенциальными первоклассниками будет по принципу жеребьевки.  

    Порядок жеребьевки не распространяется на специализированные учебные заведения, художественного, военного, спортивного профиля, научно- и социально-реабилитационные центры и учреждения профессионально-технического образования.

    С 23 апреля по 31 мая 2018 включительно родители должны будут подать документы детей в школы. Это смогут сделать те родители, которые смогут подтвердить факт регистрации ребенка или родителя по данному адресу (прописка, временная регистрация, нотариально заверенный договор аренды жилья, а также документы, подтверждающие право собственности).

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    Также в приоритете – подача заявлений от родителей, чьи старшие дети уже учатся в этой школе, а также родителей, работающих в данной школе и желающих, чтобы в ней учился их ребенок. 

    Волна недовольства 

    Впрочем, новые правила Минобразования вызвали и волну недовольства среди украинцев. 

    Некоторые родители с возмущением отмечают: новые правила поступления в школу ограничивают людей по месту жительства и превращают право на доступное образование в обязанность учиться только по месту регистрации их родителей. 

    Некоторые пользователи сети с возмущением задаются вопросом: 

    "А как же конституционное право на образование?" — спрашивает пользователь Игорь Дверник

    "Школы лучше дополнительные стройте, а не в лотерею играть предлагаете родителям!" — пишет Nila Bordak

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    Кроме того, непонятно, как быть людям без прописки.

    На вопрос, что делать приезжим, в столичном департаменте образования и науки отвечают традиционно: "необходимо заключить официальный договор об аренде жилья или зарегистрироваться у родственников". 

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    В то же время руководитель сектора политики и реинжиниринга Офиса реформы админуслуг Людмила Рабчинская отмечает, что по неофициальным данным сегодня около 10 млн человек, которые проживают не по месту регистрации. И эти люди делятся на разные группы и категории. Одни вообще не имеют никакой регистрации. У них в паспорте нет никакой отметки, где они зарегистрированы. А другие просто не могут воспользоваться услугой регистрации, доказать органу регистрации, что они проживают в этом городе. 

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    "У них есть какие-то подтверждения, но они недостаточны для лица, принимающего решение о регистрации", — заявила она в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Понятно, что никакого официального договора приезжая семья с первоклашками не получит. И дальше ситуация станет развиваться по такому сценарию: нечистый на руку директор школы начнет рассказывать, дескать, место есть, но на него претендуют десять человек. Чтобы его получить, надо заплатить. И такую историю услышат все "непрописанные"", — предполагает "КП в Украине".  

    Уже сейчас в сети можно наткнуться на предложение зарегистрировать ребенка за деньги временно возле нужной школы. Делят микрорайоны вокруг школ районные управления образования и часто делают это довольно сомнительно. 

    По материалам из открытых источников интернет

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