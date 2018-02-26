Медиаграмотность в школах: детям спустили новые стандарты обучения

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров Украины в среду утвердил Государственный стандарт начального образования, по которому будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года. В нем заложено, что именно ребенок должен знать, уметь, понимать после завершения первых четырех классов.

Ключевыми компетенциями утвержденного стандарта начального образования является свободное владение учениками украинским языком, способность общаться на родном языке, определение простых математических зависимостей в окружающем мире, формирование любознательности, осознание основ экологического природопользования, овладение основами цифровой грамотности и прочее.

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Министр образования Лилия Гриневич пояснила, что работа над стандартом длилась 2 года. При этом был использован опыт 7 стран — Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши. В частности, как говорит министр, после 2-го класса ребенок должен определять авторство своих работ и проявлять уважение к авторству других лиц. А после 4-го — уметь соблюдать элементарные правила использования собственных и чужих произведений.

Украинское фото Министр образования Лилия Гриневич

Глава Минобразования также подчеркнула, что эта реформа образования качественно отличается от предыдущих попыток реформирования тем, что государство закладывает реальные предпосылки изменений.

Подробнее об утвержденном Кабмином стандарте и как он изменит обучение детей в начальной школе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала советник министра образования и науки Иванна Коберник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що конкретно змінює цей стандарт?

— Більшу частину Ви вже пояснили, я можу лише додати той ключовий момент, який вимагає роз'яснень. Перехід від школи лише знань до школи компетентностей. Різниця у тому, що дитину не просто напихатимуть знаннями, формулами, а обов'язково в школі вчитимуть застосовувати ті знання на практиці. Програма стане більш наближеною до реального, сучасного світу дитини. До того, що вона бачить у навколишньому світі і що вона зможе використовувати в повсякденному житті, а не колись, якщо, наприклад, стане науковцем, як це було з програмами, на які зараз дуже багато нарікань і з боку батьків, і з боку дітей, і з боку вчителів.

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— Ви вибрали лише один з моментів. Медіа-грамотність справді має стати наскрізною грамотністю для сучасних громадян, людей 21 століття. Що це означає у початковій школі? Що дитина наприклад має вміти прочитати елементарний графік чи елементарну діаграму. Що дитина має вміти вже з першого класу вчитися читати не лише дуже прості казочки, але і так само прості інформаційні тексти. Дитина має починати вчитися відрізняти реальні новини від тих, які не заслуговують на довіру. Звичайно, це не відбудеться одразу, в першому класі, але підвалини цього мають закладатися на уроках читання у тому числі, вже починаючи з першого класу. Щодо громадянської компетентності, мається на увазі активна позиція, екологічна грамотність, розуміння, чому треба зберігати навколишнє середовище, чому треба дбати про оточуючий світ, про громаду, в якій ти живеш. Усе це наскрізно має бути в навчальних програмах вже в початковій школі.

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А якщо окремі школи не будуть дотримуватись цього стандарту, що тоді? Чи будуть проходити якісь перевірки?

— Ще не було прикладів, щоб школа агресивно відмовлялася виконувати державний стандарт. Це серйозний документ, він недаремно затверджується Кабміном, і безумовно стандарт є обов'язковим для усіх шкіл в Україні. Якщо справді буде інформація, що в якійсь школі змін не відбувається, то батьки чи вчителі мають інформувати Міносвіти або ж Державну службу забезпечення якості освіти. І звичайно, буде реакція.

Як підготувати саме вчителів початкової школи до таких змін?

— Цей процес уже почався, стандарт запроваджуватиметься поступово. Насамперед, у 2018 році за ним почнуть навчатися учні перших класів, ті, хто підуть у перший клас у вересні цього року. Таких вчителів, які набиратимуть перші класи цього року, 22 тисячі. Для них уже почалося перенавчання, яке складатиметься як з очних сесій в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, так і з онлайн-курсу, який так само стартував, він є у відкритому доступі. Більше того, хоча він є обов'язковим для 22 тисяч вчителів, що набиратимуть перші класи, наразі на нього вже зареєструвалося майже 100 тисяч людей.

Перевірка цих вчителів буде якась?

— Так, якщо Ви говорите про підвищення кваліфікації, так, буде перевірка і на дистанційному курсі, там після кожного модуля є завдання, а також будуть відповідні завдання і під час очних сесій. Причому це перенавчання відбувається по всій Україні за єдиною програмою, затвердженою Міносвіти.

Директор школы № 5 Печерского района города Киева Светлана Олексюк отметила, что ее школа проводит пилотирование нового стандарта, благодаря чему дети хотят ходить в школу.

На Вашу думку, чи потрібне запровадження цього стандарту? Як Ви до цього ставитеся?

— Я до цього не можу ставитися погано, тому що я бачу, які результати принесли перші місяці роботи по пілотуванню цього стандарту в нашій школі і ста школах, які пілотують і мають велику відповідальність перед усією країною. Ми бачимо, що діти хочуть йти до школи, що вони кожного дня беруть участь у спільній творчості.

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Чи вчителі і адміністрація школи готові до нового режиму освіти?

— Ми готувалися, вчителі вчилися, це було влітку минулого року, тепер нові вчителі, які беруть перші класи, вчаться не тільки онлайн, а вже почалися очні сесії. Це велика праця і велика творча робота. Тому я думаю, що поступово кожен з вчителів захоче долучитися до неї.

К слову, Киевсовет запретил политическую агитацию в столичных школах. Такое решение поддержали 66 депутатов.

Директор центра оценивания качества образования Вадим Карандий заявил, что ученики в ходе ВНО худший уровень знаний демонстрируют по математике.