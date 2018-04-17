Законопроект о начальной школе. Что нового?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Норма законопроекта о зачислении детей в начальную школу по месту жительства — с регистрацией или по нотариально заверенному договору аренды — не окончательная, она обсуждается экспертной и общественной средой, о чем сказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Она отметила, что сейчас идет работа с офисом Уполномоченного по правам человека, чтобы уменьшить количество справок и бюрократических требований.

По процедуре, которая планируется в самом проекте, в законе об образовании четко сказано: начальная школа одинакова для всех и должна быть ближайшей по месту жительства.

Изменится ли подход к набору первоклассников, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.

Александр Спиваковский / Facebook Александр Спиваковский

(текст публикуется на языке оригинала)

Для чого знадобилось змінювати правила прийому дітей в школу?

— Правила не змінювались. Просто норма закону про освіту, який був прийнятий і підписаний президентом України у вересні, чітко визначає, що рівний доступ дітей до першого класу. Як зазвичай було? Через конкурс поступали фактично в перші класи, тим самим була порушена Конституція. Тому принцип наближеності до школи є сьогодні головним для вступу. Це перший момент. Але ми розуміємо, що в такому випадку ми повинні забезпечити можливість того, що дитина, яка найближче живе до школи, має можливість у цю школу ходити. Як було раніше? Вона приходила, будинок напроти, але в цій школі, наприклад, набирались діти за іншим принципом: гуманітарним або природничо-математичним, або ще якимось. У результаті батькам і дитині відмовляли у вступі у цю школу. Виникали проблеми. Принцип рівності був закладений у закон. Це соціальний принцип. Але ми розуміємо, що в нас дуже багато переселенців, тобто, норми закону накладаються на ті реалії, які ми маємо. Тому задача якраз профільного МОН виписати таким чином наказ, щоб, з одного боку, забезпечити виконання норм закону щодо справедливого доступу до першого класу, а, з іншого боку, врахувати ті реалії, які ми сьогодні маємо.

Тобто, це оптимізація, і нові правила будуть затверджені? Ваш прогноз?

— Вони зараз у міністерстві це відпрацьовують. Ми, в першу чергу, говоримо і просимо, щоб МОН провело відповідні експертні круглі столи для того, щоб знайти найбільш вдалу формулу для українців, а не просто взяли і прийняли те рішення, яке, наприклад, три-чотири людини вважають правильним. Тому якраз МОН як профільне міністерство повинно провести відповідні консультації, напрацювати і видати наказ.

Наскільки зараз діти прив'язані до шкіл свого мікрорайону? Чи вони можуть вибирати школу досить вільно?

— До прийняття цього закону діти взагалі були розкидані, тому що у нас — я ж мажоритарник з Херсона — школи, які мають гарну репутацію, які якісно готують дітей, ті школи вже фактично сформували відповідний профіль, і коли діти вступали, то, відповідно, проводились консультації, співбесіди і т.д. і по результатам співбесіди іноді батькам відмовляли, хоча вони кажуть: так ми ж напроти вашої школи, нашій дитині дуже зручно, що вона має можливість поспати нормально, а їй відмовляють. Тому для того, щоб таких випадків не було, така норма була. Але вже із п'ятого класу, підкреслюю, з гімназії усі школи мають право через конкурс відповідний, через співбесіди приймати дітей, тому що там вже починається формуватися індивідуальна освітня траєкторія дитини, і там вже школи мають повне право відмовляти.

Наскільки адміністрація школи буде врятована від корупційних ризиків після прийняття нових правил? Украинское фото Из Днепра. Травля в школе всегда в шаге от резни

— Які ризики? Дійсно, правильно сказано, що ми повинні прибрати багато бюрократичних процедур, бо я наскільки пам'ятаю, 10-15 документів потрібно подати в школу, щоб довести, що ти маєш право вступати у цю школу. Просто бачите, це, знову-таки, проблема єдиної державної бази даних, де дитина проживає, де родина має стале місце проживання і т.д. для того, щоб якраз ці забезпечити речі. От люди приїхали з тимчасово окупованої території, з Донбасу, Луганська, Криму і т.д. Для них, дійсно, є проблема, як довести, що вони тут проживають. Наприклад, з ними не заключили угоду оренди, тому що ви знаєте, дуже часто той же ринок здачі нерухомості фактично в темну працює, не сплачуються податки, і люди не мають можливість офіційно стати на облік і т.д. Тобто, ми знаємо ці проблеми, і тому ми повинні забезпечити також права цієї родини, яка знімає цю квартиру і знаходиться біля цієї школи, забезпечити, щоб дитина пішла у цю школу, яка наближена до неї.

Чи треба буде складати якісь тести на успішність чи схильність до професії?

— Ні в якому разі. У перший клас ні в якому разі. Це незаконно. Дитина не повинна йти в перший клас і здавати будь-які тести. Це абсолютно незаконна норма. Ми враховуємо те, що різні родини мають різні можливості, і тому ми повинні убезпечити якраз дитину від відповідної сегрегації, бо якщо родина потужна, має кошти і т.д., вона наймає репетиторів, і тому ця дитина буде мати більше можливостей через конкурс поступити до тієї чи іншої школи. Ні. Ми вважаємо: початкова ланка освіти має бути без конкурсу.

Майже два місяці Ви - ректор Херсонського державного університету.

— Я не є ректором, щоб ви розуміли, я є обраним ректором, але я не маю контракту, і тому говорити про те, що я є ректор, абсолютно неправильно. Є людина, яка виконує обов'язки ректора Херсонського державного університету за наказом міністра освіти і науки України, тому я не є ректором Херсонського державного університету.

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