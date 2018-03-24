Украинских первоклашек бесплатно обеспечат конструктором Lego

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Датская компания Lego бесплатной обеспечит своими конструкторскими наборами все первые классы украинских школ в течение 2018-2019 года. О результатах договоренностей со специальным фондом Lego Foundation сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Отмечается, что компания поможет педагогам овладеть методиками для эффективного использования конструкторов в обучении.

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Согласно договоренностям, первые классы (около 17 000 школ) получат наборы "Шесть кирпичиков" для каждого ученика и по набору LEGO Play Box на каждый такой класс.

Планируется, что первые наборы для 100 пилотных школ попадут в Украину до 31 марта (выехали из Дании 20 марта). Таким образом, учителей обеспечат конструктором для реализации игрового подхода при обучении.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки решило изменить порядок зачисления детей в школы.