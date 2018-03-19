МИД РФ призвал Киев прислушаться к советам ООН по закону об образовании

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел РФ призвало Киев прислушаться к рекомендациям наблюдательной миссии ООН по правам человека относительно закона об образовании.

Очередной доклад миссии ООН в Украине за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля нынешнего года был ранее распространен в Женеве.

"Призываем Киев внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям Наблюдательной миссии и Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона "Об образовании", который грубо нарушает права языковых меньшинств, проживающих в стране, особенно русскоговорящих. Ожидаем внесения необходимых изменений в статью 7 закона, вывода за рамки его реализации частных школ и обеспечения достаточного объема государственного образования на языке меньшинств", — заявили в МИД.

В Украине проходит реформа образования. Власти уже приняли базовый закон об образовании, статья которого о языках обучения вызвала дипломатический скандал с соседями Украины из-за опасений ущемления прав нацменьшинств. В будущем Минобразования Украины планирует конкретизировать особенности обучения на языках нацменьшинств.

Для урегулирования конфликтной ситуации Украина обратилась в Венецианскую комиссию, одна из ее рекомендаций касалась необходимости прямого диалога с представителями национальных меньшинств по вопросу внедрения норм о языках обучения.