Как и в Латвии, эстонцев ждет война с русским образованием

Фото Sputnik, Константин Чалабов

РИА Новости Украина

Принятое в Латвии решение о переводе русскоязычных школ в полном объеме на латышский язык обучения заставляет задуматься над тем, возможно ли подобное и в Эстонии, пишет Николай Филонов для Sputnik Эстония.

Хотя, вероятно, вопрос о полном переводе школ на эстонский язык надо уже задавать иначе — не если, а когда попытаются реализовать аналогичный латвийскому сценарий? В том, что это было бы "весьма желательно", похоже, сходятся все без исключения парламентские партии Эстонии.

Дело лишь в выборе момента, чтобы это не столь сильно ударило по предвыборному рейтингу сил, рассчитывающих получить "русские" голоса.

Вероятнее всего, новые шаги, направленные на ликвидацию русскоязычного образования в Эстонии, будут предприняты сразу после предстоящих парламентских выборов — ведь это тот самый момент, когда партии на среднесрочную перспективу могут не бояться немилости избирателей, а значит, готовы принимать любые решения. Уже сейчас в проправительственных СМИ разворачивается кампания, в ходе которой общественность пытаются убедить в неизбежности ассимиляции (не интеграции!) неэстонцев через обучение исключительно на государственном языке.

Трудности соседа

Что может затормозить принятие решения? Прежде всего, неудачный опыт Латвии. Он может включать в себя дестабилизирующие общество массовые протесты родителей и учеников, резкое ухудшение успеваемости в тех классах, где преподавание будет реально переведено на латышский язык (а не сделан вид, что переведено).

Также проблемы с набором учителей бывших русских школ — немногие русскоязычные учителя готовы будут качественно преподавать все предметы на латышском, а достаточно учителей-латышей найти будет весьма непросто. Ну и наконец, я в принципе плохо себе представляю, как в чисто русскоязычный класс (особенно это касается младшей школы) однажды войдет преподаватель, который начнет пытаться со дня обучать на непонятном языке. Взрослых можно запугать, старшеклассники учили госязык на уроках латышского, а как заставить малышей слушать то, что им абсолютно непонятно? Они же просто не будут этого делать, и тогда администрация школы станет перед выбором: или хотя бы частично объяснять школьникам предметы на их родном языке (в отчетах, естественно, будет указываться, что уроки проходят на латышском), или же смириться с тем, что школьники не будут получать в школе никаких знаний вовсе.

Оговорюсь, что в данном случае я рассматриваю вариант именно прихода в русскоязычные школы преподавателей, которые станут преподавать все предметы с 1 по 12-й класс только на государственном языке.

Проблемы собственным избирателям

Но есть еще один вариант, к которому в последнее время пытаются склонить общественное мнение в Эстонии и которым пока не воспользовались в Латвии — это создание единых школ, в которых учились бы и представители титульных наций, и русскоязычные.

Этот вариант тоже спорный и предполагал бы значительную многолетнюю методическую подготовку, которой пока ни в Эстонии, ни в Латвии всерьез не ведется, однако он по крайней мере не загонял бы русскоязычных в образовательное гетто. Проблема в том, что ни латыши, ни эстонцы явно не готовы к тому, что в классах их собственных детей может оказаться больше половины русскоязычных (пока их в классах меньшинство — особых проблем нет). Понятно, что вместе с этим затормозится учебный процесс, но кроме того, учитывая различность темперамента, весьма вероятно, что дети с госязыком в качестве родного начнут чувствовать себя более чем неуютно. И тут уж впору будет говорить о "языковом гетто" внутри классов для эстонцев или латышей. Даже если общее преподавание будет производиться на государственном языке.

Не думаю, что родители скажут за это политикам спасибо. А детей в "оригинальные" школы будет прибывать все больше, так как особого смысла учиться в "суррогатной", то есть переведенной на госязык школе, где русскоязычные преподаватели будут пытаться давать уроки на ломаном госязыке, уже не будет, и родители русскоязычных детей начнут массово отдавать их в обычные школы с базовым государственным языком преподавания.

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Отдельно стоит упомянуть регионы, где русскоязычное население составляет подавляющее большинство, например, Нарву. Аналогичные регионы есть и в Латвии. Здесь при всем желании детей не смогут отдать в "оригинальную" эстонскую школу, а "суррогат" не сможет дать достойного образования. То есть жители начнут еще чаще отсюда уезжать. Таким образом созданная собственными руками проблема потянет за собой многие другие.

Торопиться не надо

Какой был бы для Эстонии сейчас наилучший выход? Не спешить! Не пороть горячку сразу после выборов 2019 года, а отложить принятие решения еще лет на пять-десять. К тому времени и результаты латвийского эксперимента будут известны, да и внутри страны может прийти понимание, что существование мультиязычной образовательной среды — это скорее благо, нежели проблема. У нас вновь появился реальный шанс быть умнее соседа!

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