Бунт студентов под Радой: верните Амосову!

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Около 200 студентов Национального медицинского университета им.Богомольца пришли под Раду в четверг с требованием отменить приказ Министерства здравоохранения об увольнении ректора университета Екатерины Амосовой и восстановить ее в должности.

Об этом сообщает Укринформ.

ukrinform.ru Акция студентов под Радой в поддержку Амосовой

Студенты провели перформанс, импровизируя погребальную процессию.

Они были одеты в длинные черные плащи, в руках держали черные зонтики, перед ними таблички с надписями: "Высшее медицинское образование", "Автономия вузов", "Охрана здоровья". Перед табличками, перевязанными черными лентами, стоят лампадки и возложены красные гвоздики.

"Мы уже доходим до крайностей и мы уже под Верховной Радой. Мы надеемся, что нас депутаты услышат, разберутся в этой ситуации, потому что на заседании Комитета по охране здоровья было принято решение о недоверии и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун", — сказал журналистам один из студентов-организаторов акции.

Среди требований митингующих — отменить действия Минздрава относительно увольнения ректора университета и возобновить Амосову на должности, отменить проверки высшего учебного заведения.

В понедельник, 2 апреля, стало известно, что МОЗ досрочно разорвал контракт с ректором Национального медуниверситета имени А. Богомольца Екатериной Амосовой.