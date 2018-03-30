Минздрав призвал уволить Амосову

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Комиссия Министерства здравоохранения признала неудовлетворительной работу ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

"Единогласное решение Комиссии Минздрава следующее: Признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной; рекомендовать Министерству здравоохранения Украины досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Амосова сегодня не появилась в день представления отчета ректора, это был второй такой пропуск.

"В этот раз Екатерина Амосова без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности на посту ректора. Поэтому сегодня Комиссия Министерства провела публичное обсуждение основных показателей деятельности возглавляемого Екатериной Амосовой учебного заведения в 2017 году без ее присутствия", — добавили в министерстве.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил от должности Амосову на время служебной проверки срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Ректор Нацуниверситета назвала решение министерства незаконным и заявила, что замминистра Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

Вскоре представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша. 25 февраля в поддержку Екатерины Амосовой была объявлена бессрочная забастовка, которая закончилась на третий день.