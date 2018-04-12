Во Львове создана "черная карта" кафе, где играет российская попса

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. На базе Google Maps жители Львова создали "черную карту" с отметками заведений, где играет российская популярная музыка.

Отметки геолокации черного цвета обозначают кафе и магазинов, из динамиков раздается российская попса

"Карта общественных заведений Галичины, в которых звучит преимущественно русская попсовая музыка. Если Вы знаете такие заведения, пожалуйста, заполните короткую анкету", — говорится в описании карты.

На сегодня, черными метками на карте Львова уже отмечены 15 магазинов и 15 предприятий общественного питания.

Ранее в Тернополе опубликовали видеозапись, как группа правоохранителей и бывших участников АТО танцует в кафе под музыку Газманова и слова "За Россию и свободу до конца" и "офицеры-россияне". Руководство регионального управления Нацполиции решило наказать "провинившихся" отправкой в зону спецоперации в Донбассе.