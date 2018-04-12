наверх
12.04.201811:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Во Львове создана "черная карта" кафе, где играет российская попса

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (613)

    (обновлено: )17725
    На "черную карту" заведений, где играет российская музыка, во Львове занесены уже 15 магазинов и 15 предприятий общественного питания. Организаторы акции призывают сообщать о новых точках с российской попсой.
    Кафе на площади Рынок во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. На базе Google Maps жители Львова создали "черную карту" с отметками заведений, где играет российская популярная музыка.

    Работники Управления Нацполиции в Тернопольской области танцевали под песню Газманова Офицеры
    Скриншот с Youtube
    "Офицеры" довели. Тернопольские копы поплатились за танцы под Газманова

    Отметки геолокации черного цвета обозначают кафе и магазинов, из динамиков раздается российская попса

    "Карта общественных заведений Галичины, в которых звучит преимущественно русская попсовая музыка. Если Вы знаете такие заведения, пожалуйста, заполните короткую анкету", — говорится в описании карты.

    На сегодня, черными метками на карте Львова уже отмечены 15 магазинов и 15 предприятий общественного питания.

    Ранее в Тернополе опубликовали видеозапись, как группа правоохранителей и бывших участников АТО танцует в кафе под музыку Газманова и слова "За Россию и свободу до конца" и "офицеры-россияне". Руководство регионального управления Нацполиции решило наказать "провинившихся" отправкой в зону спецоперации в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Американский самолет-шпион RS 135 V
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство