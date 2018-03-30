Днепр, будни декоммунизации: героя СССР заменил автор музыки гимна Украины

РИА Новости Украина

Родился Михаил Вербицкий 4 марта 1815 на Надсянье в семье греко-католического священника. Когда Михаилу исполнилось 10 лет его отец умер. Над Михаилом и его младшим братом Владиславом взял опекунство дальний родственник – перемышльский владыка Иван Снигурский, один из видных деятелей Украинской греко-католической церкви. Сначала они вместе с братом учились в гимназии, а после в лицее, сообщает издание 056.ua.

В 1828 году при Перемышльский кафедре Иван Снигурский основал хор, а после и музыкальную школу, в которой и научился петь Михаил. Уже на Пасху следующего 1829 года этот хор дебютировал в праздничном богослужении, где Михаил выступил как солист. Увидев такой блестящий результат Иван Снигурский приглашает из Чехии квалифицированного дирижера и композитора — Алоиза Нанко. Именно в Нанко Михаил получил системное музыкальное образование, в том числе с композиции.

Впоследствии Михаил Вербицкий вступает в Львовскую духовную семинарию, но занятия музыкой не прерываются – Вербицкий руководит хором семинарии, осваивает игру на гитаре. Многочисленные произведения, переведенные или созданные им для гитары, стали популярными в галицком домашнем музицировании. До настоящего времени сохранилось созданное им "Поученіе Хітар" (укр. "Поученіє Хітарі"), которое стало одним из первых подобных пособий в Украине.

056.ua Михаил Вербицкий

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В 1837 году он бросил богословия. Михаил Вербицкий женился, но семейное счастье творца было недолгим. Через год жена умерла, оставив его с сыном-младенцем. Через некоторое время композитор снова вернулся в семинарию, где стал руководить хором. В 1840-х Вербицкий обращается к религиозной музыки – написал полную Литургию для смешанного хора, "Ангел вопияше" и другие церковные композиции. Написал музыкальные номера для 20 театральных представлений.

Материальные трудности заставили его в третий раз поступить в семинарию и в 1850 принять сан священника. После этого он получил должность в селе Завадове, далее – в селе Залужа-Стрелки, а в 1852 году стал священником небольшого села Мельницы, Яворовского района, возле Перемышля, где жил до самой смерти. Еще перед окончанием семинарии Михаил Вербицкий второй раз женился, но новая жена тоже вскоре умерла.

Гимн "Ще не вмерла України і слава і воля" создан Павлом Чубинским и Михаилом Вербицким, звучит сегодня мощно и гордо — как символ бессмертной силы народа, избравшего путь свободы и независимости. Первое исполнение произведения "Ще не вмерла України" как Гимна состоялось 10 марта 1865 в Перемышле как завершающий номер концерта, посвященного Тарасу Шевченко.

wikipedia Михаил Вербицкий

В последние годы жизни композитор занимался педагогической деятельностью, писал статьи, творил музыку. Умер 7 декабря 1870 в селе Мельница (теперь на территории Подкарпатского воеводства Польши) от рака языка.