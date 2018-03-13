Названы регионы-лидеры по числу переименований в рамках декоммунизации

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Наибольшее количество переименованных в рамках декоммунизации населенных пунктов находится на территории Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей, сообщила во вторник телерадиокомпания "Вежа" со ссылкой данные Института национальной памяти Украины.

Сообщается, что по состоянию на конец 2017 года в Харьковской области было переименовано 103 населенных пункта, в Донецкой — 109, в Днепропетровской — 97.

"На временно оккупированной территории (Донецкая и Луганская области, а также Крым) было переименовано восемь районов, 14 городов и 134 других населенных пунктов. Всего было переименовано 32 города, 986 населенных пунктов, 25 районов. Также отмечается, что переименование населенных пунктов происходило по всем областям Украины, кроме Ивано-Франковской", — сообщает издание.

Кроме того, переименовано два порта, более 100 СМИ, 51 493 улицы, переулка, кварталы, бульвары, площади. Также 44 высших учебных заведения и 31 заведение профтехобразования, 33 железнодорожных объекта. Демонтированы 2409 прокоммунистических памятников и памятных знаков, из них 1324 Ленину.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.