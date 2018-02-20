Известный украинский музыкант уезжает навсегда из Украины

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Известный музыкант и экс-участник группы "ТНМК" Эдуард Приступа, более известный под сценическим именем Диля, навсегда переезжает во Францию.
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В Париже музыканта ждут родные. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
О своем переезде музыкант объявил в шутливой форме – устроил розыгрыш домашних резиновых тапочек.
"Я вынужден уехать навсегда к родственникам во Францию. В деньгах необходимости нет, тем более в Париже меня ждут другие тапочки, D&G! А эти – прекрасные, элитные, невероятно удобные, почти новые, отдам просто так в хорошие руки", – написал Диля.
Ранее сообщалось, что лидер известной украинской группы "Танок на майдане Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот) попал в ДТП в Кировоградской области.