Известный украинский музыкант уезжает навсегда из Украины

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Известный музыкант и экс-участник группы "ТНМК" Эдуард Приступа, более известный под сценическим именем Диля, навсегда переезжает во Францию.

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В Париже музыканта ждут родные. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

О своем переезде музыкант объявил в шутливой форме – устроил розыгрыш домашних резиновых тапочек.

eduardprystupa Известный музыкант и экс-участник группы "ТНМК" Эдуард Приступа, более известный под сценическим именем Диля, навсегда переезжает во Францию.

"Я вынужден уехать навсегда к родственникам во Францию. В деньгах необходимости нет, тем более в Париже меня ждут другие тапочки, D&G! А эти – прекрасные, элитные, невероятно удобные, почти новые, отдам просто так в хорошие руки", – написал Диля.

Ранее сообщалось, что лидер известной украинской группы "Танок на майдане Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот) попал в ДТП в Кировоградской области.