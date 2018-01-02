Порошенко рассказал о музыкальных пристрастиях

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что украинская музыка в 2017 году сделала "значительный шаг вперед".

"Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

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При этом он поделился своим плейлистом в Youtube, в котором всего семь песен украинских исполнителей — Riffmaster, Onuka, The Hardkiss, Pianoбой, DakhaBrakha, Vopli Vidopliassova и Тины Кароль.

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