наверх
02.02.201805:06
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    В России отменили концерты известного украинского музыканта

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (556)

    (обновлено: )38261
    В одном из клубов, в котором было запланировано выступление Захара Мая, сообщили, что мероприятие отменили из-за "неприемлемых публичных высказываний музыканта", чтобы избежать "провокаций и разжигания ненависти".
    Музыкант Захар Май в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге и Москве отменили концерты украинского музыканта с американским гражданством Захара Мая, передает телеканал "Дождь".

    Микрофон
    Из открытых источников
    Штрафы, налоги, кутузка? Соцсети о цене гастролей в РФ украинских артистов

    Как сообщается, 9 февраля Захар Май должен был выступить в Москве в клубе "Швайн", однако выступление там отменили. В дирекции клуба не объяснили причину такого отказа.

    Читайте также: Кириленко намерен забирать у артистов 20% выручки за гастроли в России

    В то же время в санкт-петербургском клубе "Цоколь", в котором концерт Мая должен был состояться 14 февраля, заявили, что мероприятие отменили из-за "неприемлемых публичных высказываний музыканта", чтобы избежать "провокаций и разжигания ненависти".

    Из-за каких именно высказываний отменили концерт украинца в "Цоколе" не уточнили. Там лишь подчеркнули, что причиной стали слова музыканта, "опубликованные на днях в СМИ, которые вызвали широкий общественный резонанс".

    Предположительно речь идет о материалах в некоторых российских интернет-изданиях, в которых взгляды музыканта называют русофобскими и задаются вопросом, исполнит ли музыкант песню "Когда наши танки въедут в Москву".

    Читайте также: Вятрович vs Высоцкий и Цой: господа, вы меня не так поняли….

    Отметим, что 25 февраля запланировано выступление музыканта в московском клубе "Гоголь". О его отмене пока не сообщалось.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    Акция "Национального корпуса" в Киеве. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает