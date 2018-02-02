В России отменили концерты известного украинского музыканта

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге и Москве отменили концерты украинского музыканта с американским гражданством Захара Мая, передает телеканал "Дождь".

Как сообщается, 9 февраля Захар Май должен был выступить в Москве в клубе "Швайн", однако выступление там отменили. В дирекции клуба не объяснили причину такого отказа.

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В то же время в санкт-петербургском клубе "Цоколь", в котором концерт Мая должен был состояться 14 февраля, заявили, что мероприятие отменили из-за "неприемлемых публичных высказываний музыканта", чтобы избежать "провокаций и разжигания ненависти".

Из-за каких именно высказываний отменили концерт украинца в "Цоколе" не уточнили. Там лишь подчеркнули, что причиной стали слова музыканта, "опубликованные на днях в СМИ, которые вызвали широкий общественный резонанс".

Предположительно речь идет о материалах в некоторых российских интернет-изданиях, в которых взгляды музыканта называют русофобскими и задаются вопросом, исполнит ли музыкант песню "Когда наши танки въедут в Москву".

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Отметим, что 25 февраля запланировано выступление музыканта в московском клубе "Гоголь". О его отмене пока не сообщалось.