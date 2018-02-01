Кириленко намерен забирать у артистов 20% выручки за гастроли в России

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Дополнительный сбор для украинских артистов, которые ездят на гастроли в Россию, может составить 20% от выручки за билеты на концерт, сообщил в четверг вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Ранее председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предложил Верховной Раде рассмотреть возможность введения штрафов и уголовной ответственности в отношении исполнителей, которые ездят с гастролями в РФ. Кириленко ранее предлагал на уровне закона взимать "военный сбор" с гастролирующих в РФ артистов. Также он предложил во время демонстрации в телевизионном эфире клипа или концерта таких исполнителей размещать на экране информацию о том, что данный исполнитель гастролирует в "стране-агрессоре".

"У нас сейчас в стране нет гастрольного сбора. Я предлагаю внести изменения в налоговый и бюджетный кодексы и ввести гастрольный сбор в размере 20% от всей выручки за билеты не только на сольном концерте такого исполнителя, который попал в реестр, но и с концерта, в котором хоть один номер представлен таким исполнителем", — сказал Кириленко в четверг в эфире информационного телеканала "Обоз TV".

По его словам, все эти средства будут в полном объеме направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Кириленко считает, что после принятия этого закона гастрольный рынок на Украине будет кардинально изменен.

Смотрите также: Ольга Сумская о запрете на гастроли российских артистов: это спекуляция

"Либо те исполнители, которые сейчас регулярно гастролируют в РФ, изменят свою гастрольную политику… и перестанут там гастролировать, либо телевидение, не желая применять титрование, изменит свою политику относительно таких артистов", — добавил вице-премьер.