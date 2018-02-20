Глава Нацполиции призвал суды самостоятельно позаботиться о своей охране

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев призвал Государственную судебную администрацию создать специальную службу судебной охраны.

В частности, он призвал Государственную судебную администрацию "создать собственную систему охраны зданий судов, как это предусматривает закон".

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"Хотелось бы, чтобы коллеги из Государственной судебной администрации вспомнили о своем долге по созданию специальной службы судебной охраны. Несмотря на то, что средства на создание этой службы закладываются в бюджете и куда-то тратятся, — они из года в год "не успевают" ее создать", — подчеркнул Князев, слова которого приводит пресс-служба Нацполиции.

Призыв Князева прозвучал на фоне резонансного заявления его шефа — главы МВД Арсена Авакова. Накануне Аваков заявил, что инициирует прекращение охраны судов подразделениями Национальной полиции и Нацгвардии. В частности, министр раскритиковал решение Шевченковского райсуда Киева, который отпустил из-под стражи активиста Александра Федорченко, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения полицейскому во время беспорядков в Соломенском суде.

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Аваков также добавил, что обратился к главе правительства Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Кабмина.