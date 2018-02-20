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    Бойцы Семенченко взяли под охрану Шевченковский суд Киева

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (60)

    (обновлено: )17601
    Люди c шевронами "Силы обороны Украины" являются экс-бойцами АТО, однако они патрулируют Шевченковский районный суд суд без оружия.
    Силы обороны Украины охраняют Шевченковский райсуд Киева
    Facebook Семена Семенченко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. "Силы обороны Украины", возглавляемые народным депутатом от "Самопомочи" и бывший комбатом "Донбасса" Семеном Семенченко, взяли суд под общественную охрану Шевченковский районный суд Киева.

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    Семенченко на своей странице в Facebook опубликовал соответствующее видео, в котором, в частности, отмечается, что люди c шевронами "Силы обороны Украины" являются экс-бойцами АТО, однако они патрулируют суд без оружия.

    Напомним, ранее Шевченковский суд столицы отпустил на поруки добровольца батальона "Донбасс" Александра Федорченко, который подозревается в том, что 15 февраля во время столкновений у Соломенского райсуда Киева стрелял в полицейского, в результате чего тот получил ранение. Федорченко отпустили на поруки нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

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    После решения суда министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.

    Между тем ранее в Министерстве внутренних дел опровергли снятие охраны подразделениями Национальной гвардии помещения Шевченковского районного суда в Киеве. 

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