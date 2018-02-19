Украина просит суд в Гааге подтвердить ее права в Керченском проливе

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украина просит Международный суд ООН в Гааге подтвердить ее права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе и обязать РФ выплатить компенсацию за нарушение конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщается на сайте МИД Украины, 19 февраля ведомство подало свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно конвенции ООН по морскому праву. В ведомстве утверждают, что меморандум доказывает нарушение РФ суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

"Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб", — говорится в сообщении МИД.

Также президент Петр Порошенко сообщил, что Украина назначила представителем своих интересов в Международном суде ООН в Гааге по иску к РФ по Конвенции ООН по морскому праву заместителя главы МИД страны Елену Зеркаль.

"Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении арбитражным трибуналом конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", — заявил Порошенко, которого цитирует его пресс-служба.

По данным пресс-службы, глава украинского государства подписал распоряжение о назначении Зеркаль представителем Киева.

Ранее Порошенко подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в международном арбитражном суде о нарушении конвенции ООН по морскому праву.