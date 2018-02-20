Киев рассчитывает перейти к иску против РФ в Гаагском суде в 2019 году

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Киев рассчитывает, что Международный трибунал ООН в Гааге к 2019 году примет решение по иску к России в рамках конвенции ООН по морскому праву, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Накануне МИД Украины заявил, что Киев подал меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно конвенции ООН по морскому праву, в котором приводятся доказательства нарушения Россией суверенных права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о назначении Зеркаль представителем Киева в международном суде по этому иску.

По словам Зеркаль, существует два варианта рассмотрения подобных меморандумов в Гаагском суде. Первый предусматривает, что дело не делится на две фазы — сразу рассматривается вопрос о наличии юрисдикции суда по делу, а кроме того дело рассматривается по существу. Она пояснила, что если российская сторона пойдет по этому пути, то у нее, начиная с сегодняшнего дня, есть девять месяцев на подготовку встречного меморандума.

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"Но есть второй вариант, и мы считаем, что этот вариант будет применен. Они могут в течение трех месяцев прислать свои возражения по отсутствию юрисдикции у трибунала рассматривать это дело… После этого Украине также предоставляется три месяца на предоставление контраргументов по юрисдикции… И уже арбитраж определяет дату, когда будет слушание, сколько оно будет длиться, а после слушания определяет, сколько ему нужно времени для принятия решения. То есть, я так понимаю, в 2019 году мы выйдем на какой-то результат по юрисдикции", — сказала Зеркаль в интервью "5 каналу".

При этом она затруднилась дать прогноз, сколько времени может занять рассмотрение дела по существу, если суд сочтет это возможным. Зеркаль добавила, что Украина укажет итоговую сумму убытков в рамках иска на финальной стадии судебного разбирательства, так как она еще может возрасти.

Украина 14 сентября 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.

По данным МИД Украины, иск касается имевшего место нарушения права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма. Также Украина будет апеллировать в иске к тому, что строительство моста через Керченский пролив и "неконтролируемая", по мнению Киева, добыча газа российской стороной наносят вред морской среде.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщил, что российские власти пока не приняли окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Украиной.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.