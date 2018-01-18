В Харьковской области зафиксирован первый в году случай заболевания корью

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Первый с начала 2018 года случай заболевания корью зарегистрирован в Харьковской области, сообщает "Слободской край".

Заведующий отделением организации эпидемиологических исследований Лозовского гормежрайонного филиала ГУ "Харьковский ОЛЦ МЗ Украины" Павел Дмитренко сообщил, что в Сахновщинском районе заболела 30-летняя женщина, которая ездила отдыхать в Яремче Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, в 2017 году в регионе было зафиксировано 11 единичных случаев заболевания корью.

За 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, но оперативный штаб по борьбе с корью в Минздраве создали только в сентябре 2017 года, хотя Всемирная организация здравоохранения еще три года назад предупреждала о надвигающейся эпидемии. Итог печален — всего в 2017 году в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью и уже пять смертельных случаев.