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    Общество

    В Харьковской области зафиксирован первый в году случай заболевания корью

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (68)

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    В Сахновщинском районе Харьковской области заболела 30-летняя женщина, которая ездила отдыхать в Яремче Ивано-Франковской области - это первый в 2018 году случай заболевания корью.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Первый с начала 2018 года случай заболевания корью зарегистрирован в Харьковской области, сообщает "Слободской край".

    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP
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    Заведующий отделением организации эпидемиологических исследований Лозовского гормежрайонного филиала ГУ "Харьковский ОЛЦ МЗ Украины" Павел Дмитренко сообщил, что в Сахновщинском районе заболела 30-летняя женщина, которая ездила отдыхать в Яремче Ивано-Франковской области.

    Согласно сообщению, в 2017 году в регионе было зафиксировано 11 единичных случаев заболевания корью.

    За 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, но оперативный штаб по борьбе с корью в Минздраве создали только в сентябре 2017 года, хотя Всемирная организация здравоохранения еще три года назад предупреждала о надвигающейся эпидемии. Итог печален — всего в 2017 году в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью и уже пять смертельных случаев.

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