Корь в Киеве. Число заболевших за выходные выросло на 20 человек

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Почти 90 случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве с начала года, сообщила пресс-служба киевского управления Госпродпотребслужбы.

В субботу утром в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что с начала 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, среди которых 54 ребенка.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, по состоянию на утро понедельника, в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины "с 1 января 2018 года поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори", среди заболевших — 66 детей и 21 взрослый.

Указывается, что лабораторно подтверждено 33 случая кори.

Ранее первый замглавы Киевской администрации Николай Поворозник заявил, что власти города решили не пускать в детские сады и школы детей без прививок.