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    Корь в Киеве. Число заболевших за выходные выросло на 20 человек

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (51)

    (обновлено: )10710
    Как сообщили в Госпродпотребслужбе, по состоянию на утро понедельника, в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины "с 1 января 2018 года поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори", среди заболевших - 66 детей и 21 взрослый.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Почти 90 случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве с начала года, сообщила пресс-служба киевского управления Госпродпотребслужбы.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    В субботу утром в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что с начала 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, среди которых 54 ребенка.

    Как сообщили в Госпродпотребслужбе, по состоянию на утро понедельника, в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины "с 1 января 2018 года поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори", среди заболевших — 66 детей и 21 взрослый.

    Указывается, что лабораторно подтверждено 33 случая кори.

    Ранее первый замглавы Киевской администрации Николай Поворозник заявил, что власти города решили не пускать в детские сады и школы детей без прививок.

     

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