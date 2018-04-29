Россия начала строить новую АЭС в 60 километрах от Украины

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Строительство новой Курской АЭС-2 началось в воскресенье в России, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").

"Двадцать девятого апреля 2018 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госкомиссия Украины по атомному регулированию одобрила эксплуатацию четвертого энергоблока Запорожской АЭС в остановленном режиме до принятия решения о продлении его срока эксплуатации.

Справка

Курская АЭС-2 планируется как станция замещения Курской АЭС, по мере истечения у той ресурса, поэтому первые два энергоблока Курской АЭС-2 должны быть введены в строй до выведения двух первых блоков Курской АЭС (ориентировочно 2020 год).

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Последние четыре года на стройплощадке будущей станции велись активные подготовительные работы. 31 мая 2016 года получено решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ о выдаче лицензии на сооружение Курской АЭС-2.

21 декабря 2017 года началось армирование фундаментной плиты 1-го энергоблока.

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21 февраля 2018 года завершен начальный этап монтажа первого из пяти 40-тонных башенных кранов GIRAFFE.

Курская АЭС-2 располагается в в поселке Макаровка в Курчатовском районе Курской области РФ — это в 60 километрах от Сумской области Украины.