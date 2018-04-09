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    Энергоблок Запорожской АЭС вернулся в работу после отключения

    (обновлено: )47
    В воскресенье, 8 апреля энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты из-за снижения подачи питательной воды в парогенераторы. Спустя сутки блок подключили к сети.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Шестой энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети после отключения автоматической защитой, сообщается в понедельник на сайте оператора АЭС, компании "Энергоатом".

    Новая арка над Чернобыльской АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Deutsche Welle: о безопасности АЭС Украины

    Накануне энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты из-за снижения подачи питательной воды в парогенераторы.

    "Девятого апреля 2018 года в 09.56 энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Восьмого апреля он был отключен срабатыванием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы. Оценка уровня события по шкале ІNES "ниже шкалы/уровень "0", — говорится в сообщении "Энергоатома".

    По информации компании, радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 километра) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

    Справка

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

    В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.

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