В Москве показали американские ракеты, сбитые в Сирии

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украины. Министерство обороны России продемонстрирует в Москве фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Отдельные из них вы можете наблюдать на представленной экспозиции. По окончании брифинга вам будет предоставлена возможность ознакомиться с ней более детально", — сказал Рудской.

Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву", — сказал Рудской журналистам на брифинге.

Фото twitter.com/RIA_Worldnews Обломки американских ракет, показанных Министерство обороны России в Москве

По словам Рудского, США, Великобритания и Франция утверждают, что все выпущенные ракеты попали в назначенные цели. При этом научно-исследовательский центр в Барзе поражен якобы 76 крылатыми ракетами, а хранилища "Хим Шиншар" – 29 крылатыми ракетами, всего было выпущено 105 ракет.

Фото twitter.com/RIA_Worldnews Обломки американских ракет, показанных Министерство обороны России в Москве

Как ранее сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар.

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Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

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США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.