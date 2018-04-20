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    Берлин прокомментировал сообщения о найденном в Сирии хлоре

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    Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил на брифинге в пятницу об отсутствии данных о том, что "в Восточной Гуте обнаружены контейнеры с хлором из Германии".
    Освобожденный населенный пункт Кафр-Батна в Восточной Гуте. Архивное фото
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    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел ФРГ нет своих данных о том, что в Восточной Гуте обнаружены контейнеры с хлором из Германии, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

    Ранее о том, что на освобожденных территориях Восточной Гуты сирийские правительственные войска обнаружили контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
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    "У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить", — сказал Бройль.

    По его словам, разрешения на импорт хлора из ФРГ в Сирии не выдавались, в последние годы запросов о проведении подобных поставок не было. Представитель минэкономики ФРГ, которая присутствовала на брифинге, также заявила, что у ее ведомства нет "никаких сведений" о подобных поставках.

    "Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено. Я считаю, нельзя дать отвлечь себя от вопроса применения хлора в качестве оружия", — добавил Бройль, указав, что необходимо установить виновных использования отравляющего газа против населения сирийского города Дума.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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