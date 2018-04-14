наверх
14.04.201808:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Дамаск не подтверждает поражение 9 целей в ходе удара по Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (99)

    (обновлено: )42202
    Как сообщают сирийские СМИ, девять целей, о которых сообщают западные СМИ со ссылкой на военные источники, это отрицаемый итог.
    Удары по Сирии
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Дамаск не подтвердил сообщения СМИ о поражении девяти целей в ходе удара западной коалиции по Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источники в СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

    "Девять целей, о которых сообщают СМИ со ссылкой на военные источники, это отрицаемый (нами — ред.) итог", — сообщило агентство.

    Источники так же отметили, что любое заявление военных источников сначала появится на официальных СМИ.

    Удар США и союзников по Сирии
    @arturaskerelis
    Удар США и союзников по Сирии. Появились первые видео

    Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Капитолий в Вашингтоне
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство