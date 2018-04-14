Дамаск не подтверждает поражение 9 целей в ходе удара по Сирии

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КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Дамаск не подтвердил сообщения СМИ о поражении девяти целей в ходе удара западной коалиции по Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источники в СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

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"Девять целей, о которых сообщают СМИ со ссылкой на военные источники, это отрицаемый (нами — ред.) итог", — сообщило агентство.

Источники так же отметили, что любое заявление военных источников сначала появится на официальных СМИ.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.