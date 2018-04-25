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    Россия поставит Сирии новые средства ПВО - Генштаб РФ

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    Согласно заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО.
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    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Новые средства ПВО Россия поставит Сирии в ближайшее время, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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    "Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — сказал Рудской.

    Ранее сообщалось, что военные США могут отказаться от идеи направления ударной группировки во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" в Персидский залив в пользу ее присутствия в Средиземноморье на протяжении всего срока размещения в ответ на активность России в регионе.

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