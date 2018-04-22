Авианосец США изменит планы из-за активности России в Сирии - СМИ

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Военные США могут отказаться от идеи направления ударной группировки во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" в Персидский залив в пользу ее присутствия в Средиземноморье на протяжении всего срока размещения в ответ на активность России в регионе, сообщает в субботу издание Defense News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Ранее сообщалось, что во время этого похода авианосец и сопровождающие его корабли будут направлены также в Аравийское море и Персидский залив.

По словам источников издания, отказ от этих планов должен стать ответом на активность российских военных в регионе, хотя решение пока не принято.

"Размещение авианосца вблизи (района — ред.) российских стратегических интересов также тесно перекликается с недавно обнародованной минобороны стратегией национальной обороны, где заявлено, что "стратегическое конкурирование между странами, а не терроризм теперь является главным поводом для беспокойства в вопросах национальной безопасности США", — пишет издание.

Группировка на этой неделе прибыла в зону ответственности 6-го флота США, в которую среди прочего входит Средиземное море. Штаб флота расположен в Неаполе. Сколько времени группировка проведет в регионе, неизвестно.