В России раскритиковали недопуск к консульствам во Львове и Одессе

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что недопуск украинской полицией россиян в российские консульства во Львове и Одессе для голосования на выборах президента России — грубейшие нарушения норм международного права, подобные действия абсолютно недопустимы.

"Я считаю, что это грубейшие нарушения норм международного права. Безусловно, я надеялся на то, что сегодня к утру страсти успокоятся, и россияне, находящиеся на территории Украины, смогут проголосовать в наших консульствах и посольствах. Еще раз обращаюсь к разуму украинских властей — подобные действия абсолютно недопустимы", — сказал Федотов РИА Новости.

Ранее корреспондент РИА Новости передал, что полиция в воскресенье перекрыла проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента РФ.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента РФ 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией и который стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума.