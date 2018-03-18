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    Россия

    В России раскритиковали недопуск к консульствам во Львове и Одессе

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (54)

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    Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что недопуск россиян в консульства во Львове и Одессе - "грубейшие нарушения норм международного права".
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что недопуск украинской полицией россиян в российские консульства во Львове и Одессе для голосования на выборах президента России — грубейшие нарушения норм международного права, подобные действия абсолютно недопустимы.

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    "Я считаю, что это грубейшие нарушения норм международного права. Безусловно, я надеялся на то, что сегодня к утру страсти успокоятся, и россияне, находящиеся на территории Украины, смогут проголосовать в наших консульствах и посольствах. Еще раз обращаюсь к разуму украинских властей — подобные действия абсолютно недопустимы", — сказал Федотов РИА Новости.

    Ранее корреспондент РИА Новости передал, что полиция в воскресенье перекрыла проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента РФ.

    В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента РФ 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией и который стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума.

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