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    Людей возле консульства РФ в Одессе призвали уйти из-за угрозы взрыва

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (54)

    (обновлено: )696010
    По словам полицейского, "на линию 102 поступило сообщение о минировании улицы". В связи с этим до окончания проверки журналистов и прохожих попросили покинуть территорию вблизи консульства.
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители призвали журналистов и прохожих покинуть территорию вблизи здания консульства РФ в Одессе в связи с поступившим сообщением о минировании улицы, где расположено дипломатическое учреждение, передает корреспондент РИА Новости.

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    В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

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    В воскресенье полиция перекрыла проезд к зданию консульства РФ в Одессе. На прилегающих к консульству улицах расположены около десяти автобусов с полицейскими и бойцами Национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

    Полицейский заявил, что "на линию 102 поступило сообщение о минировании улицы". В связи с этим до окончания проверки журналистов и прохожих попросили покинуть территорию вблизи консульства.

    Думская.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании

    Позже пресс-служба МВД сообщила, что около 300 человек были эвакуированы из-за ложного сообщения о минировании улицы, где расположено здание консульства РФ в Одессе, взрывоопасных предметов обнаружено не было. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела.

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