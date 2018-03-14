Москва ответила Лондону на высылку российских дипломатов

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Посольство РФ в Великобритании назвало враждебным и неприемлемым шагом требование о высылке из страны 23 российских дипломатов.

"Четырнадцатого марта посол РФ Александр Яковенко был вызван в Форин-Офис, где ему было объявлено об объявлении 23 дипломатов персонами нон грата. Рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", — говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что российский МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением Терезы Мэй в парламенте.

"В ближайшее время на сайте МИД будет опубликовано заявление в связи с выступлением Т. Мэй в парламенте", — заявила она.

Ранее в среду премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Лондон требует высылки 23, или более трети, работающих в Британии дипломатов из-за того, что они якобы являются сотрудниками спецслужб. Всего в Великобритании, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов. Также Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.