Украина готовит в международные суды единую жалобу против России

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украина готовит в международные суды единую жалобу против РФ, в которой перечислит все "преступления против украинских граждан" и имущественные претензии. Об этом сообщил представитель украинского президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Украина будет работать над консолидированной единой жалобой… против России, в которой будут перечислены и консолидированы все преступления против украинских граждан не только на полуострове Крым, но и на востоке Украины", — заявила Луценко журналистам, общение с которыми транслировал телеканал "112 Украина".

По ее словам, жалоба будет касаться граждан, которые потеряли жилье, а также тех, кто, по мнению Киева, подвергается политическому или религиозному преследованию. Будут перечислены потерянные Киевом имущество и ресурсы в Крыму и Донбассе.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе.

Также Киев в Гааге требует ответственности России за военные преступления на востоке Украины и нарушения морского права. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".