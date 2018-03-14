наверх
14.03.201815:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина готовит в международные суды единую жалобу против России

    (обновлено: )35309
    Жалоба будет касаться граждан, которые потеряли жилье, а также тех, кто, по мнению Киева, подвергается политическому или религиозному преследованию. Будут перечислены потерянные Киевом имущество и ресурсы в Крыму и Донбассе.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украина готовит в международные суды единую жалобу против РФ, в которой перечислит все "преступления против украинских граждан" и имущественные претензии. Об этом сообщил представитель украинского президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко
    Жалобу примите. Украина завалила ЕСПЧ исками

    "Украина будет работать над консолидированной единой жалобой… против России, в которой будут перечислены и консолидированы все преступления против украинских граждан не только на полуострове Крым, но и на востоке Украины", — заявила Луценко журналистам, общение с которыми транслировал телеканал "112 Украина".

    По ее словам, жалоба будет касаться граждан, которые потеряли жилье, а также тех, кто, по мнению Киева, подвергается политическому или религиозному преследованию. Будут перечислены потерянные Киевом имущество и ресурсы в Крыму и Донбассе.

    Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе.

    Также Киев в Гааге требует ответственности России за военные преступления на востоке Украины и нарушения морского права. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом