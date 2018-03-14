Лондон потребовал высылки российских дипломатов

КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля высылает более трети сотрудников посольства России в стране – 23 человека, а также дает им неделю на сборы.

"У них есть неделя на то, чтобы уехать", — сказала Мэй в среду в парламенте.

Тереза Мэй 12 марта заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.