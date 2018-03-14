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    В мире

    Лондон потребовал высылки российских дипломатов

    (обновлено: )471010
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала неделю на то, чтобы 23 российских дипломата покинули страну. По ее словам, решение принято в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля высылает более трети сотрудников посольства России в стране – 23 человека, а также дает им неделю на сборы.

    "У них есть неделя на то, чтобы уехать", — сказала Мэй в среду в парламенте.

    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP
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    Тереза Мэй 12 марта заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. 

    Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

    Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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