Мэй и Макрон решили вместе реагировать на "агрессивное поведение" РФ

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать совместное реагирование на "агрессивное поведение России".

В понедельник днем Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду, 14 марта, состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

"Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя офиса британского премьера.

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"Они обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками", — отметил он.

"Президент Макрон осудил нападение и выразил Великобритании свою солидарность. Они договорились, что правительства Франции и Великобритании должны тесно координироваться по ходу расследования и после ответа России", — добавил представитель канцелярии премьера.

Ранее в МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. В своюочередь президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.