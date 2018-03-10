наверх
11.03.201805:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин заявил о готовности подписать договор о кибербезопасности с США

    (обновлено: )10910
    Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, Россия готова выйти на подписание соглашения о кибербезопасности с Соединёнными Штатами, но они отказываются.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова подписать договор о кибербезопасности с США. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Die Welt. Расмуссен: Украине и США пора прислушаться к Путину

    "Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку из Конгресса начали здесь бегать и какие‑то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делаются дела", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о якобы вмешательстве в выборы в США.

    "Мы готовы выйти на подписание соответствующего соглашения с Соединёнными Штатами. Вы отказываетесь до сих пор. Давайте сядем за стол переговоров, выберем то, что мы считаем важным, подпишем этот документ и будем его соблюдать с обеих сторон и соответствующим образом верифицировать и проверять", — добавил Путин.

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Георгий Тука. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине